Тверь, , 20:09 — REGNUM Сотрудничество Тверской области и ПАО «Газпром» будет продолжено по всем направлениям, об этом говорилось 5 августа в ходе встречи губернатора Игоря Рудени с руководителями ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Газпром межрегионгаз», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В Тверской области программа, согласованная с Газпромом, выполняется в полном объеме. Если говорить о перспективах, далее будут газифицированы Жарковский, Краснохолмский, Бежецкий, Максатихинский районы. До 1 сентября сформируем предложения в программу газификации до 2025 года, продолжим переговоры с Газпромом по дальнейшей газификации муниципалитетов», — прокомментировал Игорь Руденя итоги встречи, подчеркнув, что газификация для региона означает является ключевым фактором для открытия новых предприятий.

«Сотрудничество Газпрома с Тверской областью будет продолжаться по всем направлениям. Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери. Договорились о создании рабочей группы, в которую войдут представители Газпрома, правительства Тверской области, администрации Твери. Совместно составим план действий и определимся по дальнейшим шагам», — отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Олег Тельнов.

Также сформирован поэтапный план реализации инвестиционного проекта по модернизации теплоснабжающего комплекса областного центра. Как добавил генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, для анализа ситуации с теплоснабжением Твери планируется привлечь ряд профильных институтов, и по итогам работы будет принято решение о «наиболее эффективном и экономически целесообразном подходе к реконструкции системы теплоснабжения».

Газификация Тверской области ведется по нескольким направлениям, в том числе в рамках программы газификации регионов РФ в Тверской области, реализуемой ПАО «Газпром». В рамках программы Планом-графиком синхронизации выполнения работ по газификации Тверской области в 2020 предусмотрено проектирование и строительство 8 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 228,7 км в Осташковском городском и Краснохолмском муниципальном округах, Старицком, Калязинском, Молоковском, Жарковском районах. На 2021 год запланировано строительство одного из ключевых проектов — магистрального газопровода-отвода Ржев — Нелидово общей протяженностью 94 км.

В 2020 году в Тверской области построят 144 км газопроводов, газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. Ведется работа по газификации шести муниципальных образований, где газа не было, а также подведены сети для реализации девяти инвестиционных проектов. В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области ведется модернизация объектов ТЭК — из регионального бюджета выделено свыше 317 млн рублей на строительно-монтажные работы на семи объектах в Бологовском, Спировском, Рамешковском и Кимрском районах, Нелидовском городском округе и ЗАТО Озерный.