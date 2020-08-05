Пекин, , 19:51 — REGNUM В Китае обнародованы меры политической поддержки развития сферы интегральных схем и программного обеспечения, сообщает 5 августа Синьхуасо ссылкой на специальный руководящий документ, обнародованный недавно Госсоветом КНР.

Сферы поддержки отечественного IT-сектора в КНР включают налоговые льготы для специализированных предприятий, финансовую поддержку через правительственные инвестиционные фонды, защиту прав интеллектуальной собственности для отраслевых предприятий, мониторинг рынков и т.д.

Меры поддержки распространяются на все субъекты экономики, занятые в сфере IT, вне зависимости от форм собственности.

Документ требует от министерств и ведомств скорейшей разработки и внедрения конкретных программ по высокотехнологичному развитию.

Напомним, что данный круг мер принимается на фоне беспрецедентного дискриминационного давления на Китай со стороны властей США, стремящихся отсечь китайские компании и технологии от западных рынков.