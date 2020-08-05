Москва, , 19:16 — REGNUM Изменение соглашения об избежании двойного налогообложения РФ и Нидерландов в части увеличения налога на российские дивиденды можно будет обойти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По мнению эксперта, российская сторона, инициируя этот процесс, имеет целью увеличить налоговые поступления в бюджет РФ. Однако данный эффект будет краткосрочным.

«Понятно, что в этом году налог заплатить придется, но скорее всего, к следующему году те компании, которым это важно, просто пересмотрят схемы и выстроят их так, что, в общем-то, налоговые поступления сойдут на нет», — сказал Хестанов.

По его словам, чтобы увеличить поступления в бюджет, изменить соглашение только с Нидерландами недостаточно. Необходимо будет внести аналогичные изменения в соглашения с другими странами.

«А это не так просто. Это вызовет ответные взаимные действия, какие, непонятно. Это крайне спорное решение. Скорее всего, никаких особых выгод мы не получим, а со многими странами отношения испортим. И это, скорее всего, будет иметь долгосрочные последствия. Поэтому я глубоко убежден, что самое благоразумное было этого не делать», — заявил Хестанов.

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