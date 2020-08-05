Тамбов, , 19:00 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 5 августа, было подписано соглашение о взаимодействии между администрацией региона, ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «ГТ Энерго», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Стороны договорились об условиях выполнения обязательств по погашению задолженностей за потребленный газ.

Подписание соглашения

Свои подписи под ним поставили глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев и председатель Совета директоров АО «ГТ Энерго» Максим Севрюков.

В рамках достигнутых договоренностей администрация Тамбовской области в пределах своих полномочий будет содействовать выполнению мероприятий по восстановлению платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «Тамбовская тепловая компания», заключению в установленном порядке договоров аренды на тепловые и газовые сети и иных мероприятий, отраженных в соглашении.

ОА «ГТ Энерго» берет на себя обязательства выступать поручителем (гарантом) выполнения ООО «ТТК» обязательств по погашению задолженности за потребленный газ.

В свою очередь, группы компаний Газпром берут на себя обязательства по бесперебойной поставке природного газа потребителям Тамбовской области, газификации региона и сохранению инвестиционного потенциала Тамбовской области.

«Надеюсь, что подписание соглашения будет способствовать также и повышению энергоэффективности работы всего теплосетевого комплекса города Тамбова с применением инвестиционного потенциала АО «ГТ Энерго», — отметил Александр Никитин.

Стороны выразили готовность реализовать все пункты соглашения, четко следовать разработанной дорожной карте.