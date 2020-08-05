Мурманск, , 18:48 — REGNUM В первом полугодии морские порты и терминалы Мурманской области переработали 27,8 млн тонн грузов, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве экономического развития.

«Наблюдается снижение как перевалки сухогрузов (на 14,9%), так и наливных грузов (на 12,4%), что в первую очередь обусловлено чрезвычайной ситуацией, вызванной обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Кроме того значительное влияние на динамику показателя оказывает изменение мировой рыночной конъюнктуры, падение мировых цен на уголь и спроса на внешнем и внутреннем рынках», — пояснили в министерстве.

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом снизился на 3,1% к уровню января-июня 2019 года, что также связано с обрушением железнодорожного моста. Объем перевозимых грузов морским транспортом сократился в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, грузооборот — на 28,2%.

Организациями, занимающимися грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 12,8% меньше, чем по итогам 6 месяцев 2019 года; грузооборот составил 87,4% к январю-июню 2019 года. В отчетном периоде наблюдается существенное