Москва, , 18:51 — REGNUM Предложение России существенно изменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в части увеличения налога на российские дивиденды вызвано желанием увеличить поступления в бюджет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Делается это для наполнения бюджета. Минусов много, плюс только один — мы получим больше налогов. Но насколько больше налогов — тоже большой вопрос», — сказал Хестанов.

В целом же негативные последствия от данного решения, вероятнее всего, перевесят положительные в виде увеличения поступлений в бюджет.

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