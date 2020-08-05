Тамбов, 5 августа 2020, 18:47 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 5 августа, обсудил программу газификации Тамбовской области с рабочей группой ПАО «Газпром», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Достигнута договоренность о дополнительном объеме природного газа для потребителей Тамбовщины.
ВТамбовскую область прибыла рабочая группа ПАО «Газпром» во главе с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денисом Волковым. Встречу по согласованию программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021—2025 годов провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
В 2020 году завершается четырехлетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области, по которой было предусмотрено строительство 75 объектов. На строительство 598 километров межпоселковых газопроводов ООО «Газпром межрегионгаз» запланировало финансирование в объеме 1,239 млрд рублей. В соответствии с программой за счет средств консолидированного бюджета региона и внебюджетных средств в объеме 2,467 млрд рублей предусмотрено строительство 237,8 километра внутрипоселковых газопроводов, газификация 2582 домовладений, перевод на природный газ 57 котельных и топочных.
Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы включает в себя 13 переходящих объектов программы 2016−2020 годов, техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК.
Говоря о программе газификации региона на ближайшие четыре года, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил включить в нее ряд дополнительных объектов АПК.
Члены рабочей группы ПАО «Газпром» поддержали предложение губернатора.
Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы будет принята после небольшой доработки.