Тамбов, , 18:47 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 5 августа, обсудил программу газификации Тамбовской области с рабочей группой ПАО «Газпром», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Достигнута договоренность о дополнительном объеме природного газа для потребителей Тамбовщины.

Встречи в Тамбовской области

ВТамбовскую область прибыла рабочая группа ПАО «Газпром» во главе с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денисом Волковым. Встречу по согласованию программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021—2025 годов провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В 2020 году завершается четырехлетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области, по которой было предусмотрено строительство 75 объектов. На строительство 598 километров межпоселковых газопроводов ООО «Газпром межрегионгаз» запланировало финансирование в объеме 1,239 млрд рублей. В соответствии с программой за счет средств консолидированного бюджета региона и внебюджетных средств в объеме 2,467 млрд рублей предусмотрено строительство 237,8 километра внутрипоселковых газопроводов, газификация 2582 домовладений, перевод на природный газ 57 котельных и топочных.

Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы включает в себя 13 переходящих объектов программы 2016−2020 годов, техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК.

Говоря о программе газификации региона на ближайшие четыре года, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил включить в нее ряд дополнительных объектов АПК.

«Мы выполняем все первоочередные задачи, поставленные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Привлекаем дополнительные инвестиции, создаем новые производства, увеличиваем мощности. Таким объектам необходим дополнительный объем природного газа», — подчеркнул Александр Никитин.

Члены рабочей группы ПАО «Газпром» поддержали предложение губернатора.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы на территории Тамбовской области появлялись новые крупные потребители природного газа», — отметил заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денис Волков.

Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021—2025 годы будет принята после небольшой доработки.