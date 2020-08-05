Москва, , 18:42 — REGNUM Предложение России существенно изменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в части увеличения налога на российские дивиденды, вероятно, будет применено и по отношению к другим странам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Дело в том, что решение еще интересно тем, что оно было принято к Голландии, но и самой тенденцией. Тенденция указывает на то, что это не последнее решение такого типа», — сказал Хестанов.

При этом само решение снизит привлекательность России для инвесторов, подчеркнул экономист.

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