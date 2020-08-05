Подгорица, , 18:28 — REGNUM Черногория должна утилизировать половину отходов из бумаги, пластика, металла и стекла. Такие требования содержатся в главе 27 соглашения с ЕС.

Переработка отходов ropable

В стране должно перерабатываться 50% отходов из бумаги, пластика, металла и стекла. Кроме того, государство должно утилизировать не менее 70% неопасных строительных отходов, чтобы соответствовать окончательным критериям этой главы.

Переработка отходов является обязательной в странах Европейского Союза, поэтому в проекте плана говорится, что Черногория намерена выполнить эти условия к 31 декабря 2030 года.