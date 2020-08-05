Сан-Франциско, США, 5 августа 2020, 18:23 — REGNUM Компания Facebook представила свою версию популярного китайского видеосервиса TikTok, 5 августа сообщает агентство Associated Press.
Facebook намерен встроить сервис просмотра коротких видео в свою социальную сеть Instagram. Приложение, которое заработает в более чем 50 странах, получило название Reels.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Microsoft начала переговоры с китайской ByteDance по покупке сервиса микровидеоблогов TikTok.
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