Москва, , 18:27 — REGNUM Предложение России пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами является спорным. Об этом 5 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Где-то с начала двухтысячных годов Россия постепенно подписала большой пакет соглашений об избежании двойного налогообложения с большим количеством стран. На первом месте по популярности стоял Кипр, затем Нидерланды. Хотя Голландия оффшором никогда не являлась, налоговый режим там намного мягче», — сказал Хестанов.

Поэтому многие российские компании использовали Нидерланды для регистрации или структурирования. Решение же российских властей повысить налоги на дивиденды из России создаст подобным компаниям серьёзные проблемы.

«Это большая проблема. Катастрофы не будет, но многим придется пересматривать бизнес-планы, пересматривать инвестиции, возрастут затраты. Поэтому это решение очень спорное», — заявил Хестанов.

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