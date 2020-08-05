Тамбов, , 18:18 — REGNUM Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе рабочего визита в Тамбовскую область высоко оценил работу региональных ведомственных структур и результаты взаимодействия с органами региональной власти, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Визит в Тамбовскую область Tambov.gov.ru

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сегодня, находясь с рабочим визитом в Тамбовской области, посетил подведомственные службы и учреждения Минюста, а также провел координационное совещание с руководителями территориальных органов. По итогам визита он дал высокую оценку как работе региональных ведомственных структур, так и результатам взаимодействия с органами региональной власти. Как считает министр, рекомендации и предложения Минюста выполняются в Тамбовской области «на сто процентов».

«Это говорит о том, что у нас выстроены конструктивные взаимоотношения. А это залог эффективной работы во благо жителей», — сказал Константин Чуйченко.

Также министр юстиции обсудил с губернатором Александром Никитиным вопросы дальнейшего сотрудничества. Глава региона поблагодарил Константина Чуйченко за визит и также отметил значимость совместной работы по совершенствованию регионального законодательства.

«Сегодня мы занимаем лидирующие позиции в ЦФО по внесению нормативно-правовых актов и документов в федеральный регистр. Притом все НПА приведены в соответствие с федеральным законодательством. Такое синхронизирование немаловажно, потому что, имея прочную основу в виде соответствующих правовых документов, мы себя страхуем от ошибок и создаем новые возможности для реализации наших планов, стратегии социально-экономического развития региона», — отметил Александр Никитин.

Установленные показатели по приведению нормативных правовых актов области в соответствие с федеральным законодательством на основании экспертных заключений Министерства в Тамбовской области ежегодно исполняются. Сегодня в базе нет нормативных правовых актов органов исполнительной власти области, которые бы не соответствовали действующему законодательству Российской Федерации.

Еще одно важное направление — развитие системы бесплатной юридической помощи. В этой связи особую значимость имеют недавние изменения регионального законодательства о порядке оказания бесплатной юридической помощи, внесенные по инициативе губернатора Александра Никитина. Благодаря этим поправкам жители области смогут еще быстрее и проще получать правовую помощь. Кроме того, расширены категории получателей бесплатной юридической помощи и дополнительных случаев ее оказания.

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