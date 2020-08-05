Москва, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM Если в РФ свернуть систему микрофинансовых организаций, то есть риск, что их место займут «серые» кредиторы, считает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты вырос на 2,2%/
В связи с этим Лебединская отметила, что, скорее всего, эта тенденция сохранится в ближайшее время — число повторных обращений граждан в микрофинансовые организации будет расти, а портфель займов вырастет примерно на 30%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что неконтролируемый рост микрокредитования может спровоцировать недопустимое повышение уровня долговой нагрузки на жителей России.
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