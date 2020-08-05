Москва, , 17:46 — REGNUM В РФ снижается рост спроса на наличные деньги из-за того, что многие компании малого и среднего бизнеса обанкротились, а значит, снизились и возможности для выплаты заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ замедлился рост спроса на наличные деньги.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это объясняется меньшей трудовой деятельностью населения в период летних отпусков, а также и общей экономической ситуацией в стране: многие компании малого и среднего бизнеса обанкротились, а значит, возможности выплат заработной платы значительно снизились, — сказала Новикова. — В ближайшее время такая тенденция может сохраниться, но полного отказа от наличности ожидать не стоит. В нашей экономике нет абсолютного доверия к банковским структурам. Поэтому ждать хранения всех денежных средств на карточке не стоит».

Более того, как подчеркнула Новикова, в последнее время население снимает всё больше денежных средств с банковских вкладов, ожидая непростых времен осенью 2020 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в обращение поступило 700,9 млрд рублей, в апреле — 544 млрд, в мае — 248,2 млрд, а в июне —391,8 млрд руб. Таким образом, июльский показатель уменьшился до значения февраля этого года, когда на руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд рублей.