Москва, 5 августа 2020, 17:44 — REGNUM Экономический кризис, возникший по причине пандемии, оказался наглядным примером феномена «черного лебедя», так как такого поворота событий никто и не ожидал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Поэтому, как полагает Новикова, России стоит прилагать все усилия для наращивания своего производственного потенциала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова рассказала, что после пандемии мировая экономика уже не будет работать как прежде.
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