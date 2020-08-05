Москва, , 17:44 — REGNUM Экономический кризис, возникший по причине пандемии, оказался наглядным примером феномена «черного лебедя», так как такого поворота событий никто и не ожидал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Теперь всей мировой экономике потребуется по меньшей мере около пяти лет для восстановления уровня, который был до пандемии, — сказала Новикова. — Безусловно, ситуация в мире и до вируса не выглядела достаточно радужной. Сложно было говорить об устойчивом экономическом росте большинства развитых экономик. Но теперь ситуация стала еще более тяжелой. В связи с этим не стоит ждать ослабления идущих торговых войн. Скорее наоборот — страны попытаются использовать возможность более быстрого восстановления за счет других рынков».

Поэтому, как полагает Новикова, России стоит прилагать все усилия для наращивания своего производственного потенциала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова рассказала, что после пандемии мировая экономика уже не будет работать как прежде.

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