Ижевск, , 17:30 — REGNUM Удмуртия по итогам января-июля текущего года в денежном выражении экспортировала продукции агропромышленного комплекса на 2,16 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 37,3% или на 590 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии начали прием заявок на участие вспециальной акселерационной программе для экспортноориентированных агропредприятий, которая стартует в сентябре текущего года. Участники программы пройдут трёхмесячный курс экспортного роста, далее в течение 12 месяцев предприятия получат сопровождение для достижения своих целей: удвоение экспортной выручки, выход на новые рынки сбыта, продвижение нового местного продукта на зарубежный рынок.