Киев, , 17:28 — REGNUM В январе-июне 2020 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС уменьшился на 5,1% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сегодня, 5 августа, сообщает украинский Институт аграрной экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, оборот в общей сложности составил 4,6 млрд долларов, при этом 3 млрд долларов пришлось на экспорт Украины, 1,6 млрд долларов — на импорт.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия и Франция. Совокупная доля этих шести стран в торговом обороте сельхозпродукции составляет около 75%, отмечается в сообщении.

Основные объемы поставок в ЕС Украина в первом полугодии 2020 года традиционно обеспечивала за счет зерновых (1088 млн) и масличных (145 млн долларов) культур, масел и жиров (957 млн долларов), остатков и отходов пищевой промышленности (227 млн долларов).

В завершение эксперты организации отмечают, что показатели внешней торговли сельскохозяйственной продукцией с Евросоюзом в первом полугодии 2020 года ухудшились, но «это не является критическим».

ИА REGNUM напоминает, что ранее европейские чиновники заявили, что Брюссель не намерен вводить никаких дополнительных ограничений по Украине для защиты своих производителей в условиях нынешнего экономического кризиса.