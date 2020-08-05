Москва, 5 августа 2020, 17:28 — REGNUM Неконтролируемый рост микрокредитования может спровоцировать недопустимое повышение уровня долговой нагрузки на жителей России, считает заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты вырос на 2,2%.
Это, как полагает Дворецкая, заставляет микрокредитные организации более осмотрительно относиться к выдаче кредитов, чтобы избежать пузыря на рынке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самый большой размер микрозайма зафиксирован в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9,0 тыс. руб.).
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