Москва, , 17:27 — REGNUM То, что в РФ на 2,2% вырос средний размер займа до зарплаты, нельзя оценить положительно, считает заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Микрокредитование является молодым, достаточно агрессивным и рискованным по своему объективному статусу (в сравнении с традиционными банками) элементом современного российского финансового ландшафта, — сказала она. — Многие обстоятельства в связи с нынешней ситуацией заставляют более активно обращаться с займами до зарплаты. При этом многие граждане неадекватно оценивают свои риски».

Поэтому, как пояснила Дворецкая, в условиях ухудшения кредитоспособности увеличение размера кредита нельзя оценить положительно, хотя оно и небольшое.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты (до 30 тыс. руб.) вырос на 2,2% и составил 8 тыс. руб. (в мае 2020 года — 7,83 тыс. руб.).

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