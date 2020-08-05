Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжили расти 5 августа, на следующий день после закрытия в «зеленой зоне».

Уолл-стрит Benoît Prieur

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 96,31 пункта (0,36%), до 26 924,78 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,75 пункта (0,42%), до 3320,26 пункта, индекс Nasdaq вырос на 26,71 пункта (0,24%), до 10 967,87 пункта.

Рост рынка вызван отчетами о прибыли компаний сектора здравоохранения, а также неожиданно позитивным квартальным отчетом корпорации Disney.

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