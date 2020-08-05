Киев, , 16:59 — REGNUM Правительство Украины на заседании сегодня, 5 августа, утвердило размер годового вознаграждения членам наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз Украины».

Соответствующую информацию обнародовал присутствовавший на заседании народный депутат от «Европейской солидарности» Гончаренко.

Согласно информации депутата, сумма премии определена в размере 2,9 млн грн (чуть больше 100 тыс. доллларов).

Гончаренко заявил, что по нынешнему законодательству это максимально допустимый уровень премии для отрасли. Отмечается, что чистый доход «Нафтогаза» от реализации продукции в 2019 году составил 178,3 млрд грн.

«Итак, члены набсовета Нафтогаза получат по 2,9 млн грн премии за год. Достойно, уважаю. Спросите за что? За качественное наблюдение», — иронизирует украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине уже не раз возникали скандалы, связанные с неоправданно большим размером зарплат и премий в госкомпаниях, особенно в «Нафтогазе».

Согласно открытым данным, компенсация управленческому персоналу «Нафтогаза"в 2019 году (то есть заработная плата и премии) составила 343 млн грн. Управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров.

После введения карантинных ограничений в законодательстве страны прописали определенные ограничения на зарплаты и премии топ-менеджерам в «коронавирусный» период.