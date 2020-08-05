Москва, , 16:53 — REGNUM Последние 30 лет в ВВП США реальный сектор заменялся финансовым и сферой услуг, которые стали главными жертвами коронавируса по всему миру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, комментируя информацию о том, что во II квартале 2020 года ВВП США упал на 32,9%.

«Глобализация мировой торговли и экономики не оставляет шансов ведущим мировым экономикам, — сказал Ордов. — Поэтому Китай станет главной, как, впрочем, и первой, жертвой пандемии. Скорее всего, эта статистика усилит переговорные позиции в торговой войне США с Китаем и Европой. Население пока не прочувствовало всей тягости последствий ровно потому, что последние лет 30 в ВВП США реальный сектор заменялся финансовым и сферой услуг, которые стали главными жертвами коронавируса по всему миру. А размер падения ВВП в различных странах лишь отразил долю этих отраслей ВВП и отчаянность мер поддержки».

Как подчеркнул экономист, хуже быть не может, поэтому со следующего квартала появятся положительные новости о восстановлении экономики США и росте показателей торговли с Китаем и Европой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки.

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