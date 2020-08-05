Москва, , 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«Падение ВВП США составило чуть более 2 трлн долларов, но ужас властей был таков, что ФРС за месяц увеличил свой баланс почти на 3 трлн долларов, и надо понимать, что до увеличения баланс ФРС составлял всего порядка 4 трлн долларов. Наверное, самое подходящее определение всего этого регулирующего воздействия — паника, — сказал Ордов. — Лишь меры прямой финансовой поддержки позволили избежать провала жизненного уровня и доходов американцев, а также обвала фондового рынка. О сумме увеличения дефицита бюджета говорить становится совсем неприлично, причем все это происходит на фоне предвыборной кампании в США».

Однако, как подчеркнул Ордов, это создает прекрасный статистический уровень для дальнейших долгосрочных победных реляций относительно того дна, которого достигла американская экономика.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что экономический кризис в США может усилить американский протекционизм.

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