Москва, 5 августа 2020, 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.
Однако, как подчеркнул Ордов, это создает прекрасный статистический уровень для дальнейших долгосрочных победных реляций относительно того дна, которого достигла американская экономика.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что экономический кризис в США может усилить американский протекционизм.
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