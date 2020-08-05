Салехард, , 16:37 — REGNUM Мост через реку Пур на Ямале проектировался на основании подложного разрешения Росрыболовства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что вопреки требованиям мост строится на основании подложного заключения, которое Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству не выдавалось.

В итоге заключение всё-таки получено, а также выпущено 4,3 тонны молоди воспроизводимых видов рыб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через реку Пур на Ямале — один из крупнейших проектов, который реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. Его возведение находится на финальной стадии. Строит его ООО «Региональная инфраструктурная компания», аффилированная с АО «Мостострой-11», и Газпромбанк.

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