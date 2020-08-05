Москва, 5 августа 2020, 16:34 — REGNUM На протяжении многих лет Россия оставалась значимым поставщиком зерна в Ливан, но с 2019 года ситуация изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Однако, как подчеркнула Лебединская, можно предположить, что при необходимости Россия будет готова осуществить в Ливан и поставки зерна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, что Ливан импортирует до 80% потребляемого продовольствия.
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