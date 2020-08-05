Москва, , 16:34 — REGNUM На протяжении многих лет Россия оставалась значимым поставщиком зерна в Ливан, но с 2019 года ситуация изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Ситуация изменилась с 2019 года, когда экспорт злаков сократился на 60,08% (с 258 млн долларов до 103), а экспорт продукции мукомольно-крупяной промышленности — на 52,06%. За 1 квартал 2020 года Россия поставила в Ливан злаков лишь на 4,7 млн долларов (для сравнения, за аналогичный период 2019 года экспорт злаков составил 49,9 млн долларов), — отметила Лебединская. — Интересы России до недавнего времени были ориентированы на энергетику (в первую очередь запасы газа, открытого на средиземноморском шельфе), о добыче которого «НОВАТЭК» уже подписала контракт. Сотрудничает с Ливаном и Роснефть».

Однако, как подчеркнула Лебединская, можно предположить, что при необходимости Россия будет готова осуществить в Ливан и поставки зерна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, что Ливан импортирует до 80% потребляемого продовольствия.

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