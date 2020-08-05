Рязань, , 16:32 — REGNUM Дополнительные средства на стимулирующие выплаты медикам в период пандемии коронавируса получит Рязанская область. Из федерального бюджета в регион направят свыше 150 млн рублей, сообщил 5 августа губернатору Николаю Любимову председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»).

Деньги на софинансирование, в том числе в полном объёме, расходных обязательств, поступят в виде межбюджетных трансфертов уже в ближайшее время. Регион получит 151,3 млн рублей.

«Поддержка медиков остается в числе приоритетов работы регионального правительства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Национальный проект и дополнительные меры, которые реализуются по поручениям президента в период пандемии, значительно укрепили наши возможности. Рязанские медработники достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг. И стимулирующие выплаты для них сейчас являются хорошей поддержкой!» — отметил губернатор.

В конце июня 2020 года регион уже получил свыше 81,6 млн рублей на дополнительные выплаты медикам.