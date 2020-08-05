Рязань, 5 августа 2020, 16:32 — REGNUM Дополнительные средства на стимулирующие выплаты медикам в период пандемии коронавируса получит Рязанская область. Из федерального бюджета в регион направят свыше 150 млн рублей, сообщил 5 августа губернатору Николаю Любимову председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»).
Деньги на софинансирование, в том числе в полном объёме, расходных обязательств, поступят в виде межбюджетных трансфертов уже в ближайшее время. Регион получит 151,3 млн рублей.
В конце июня 2020 года регион уже получил свыше 81,6 млн рублей на дополнительные выплаты медикам.