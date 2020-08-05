Москва, 5 августа 2020, 16:27 — REGNUM Экономическая проблема, с которой столкнется Ливан после взрывов в Бейруте, огромна, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнула Лебединская, только 16,9% потребляемой пшеницы в Ливане выращивается на месте, а большая часть продукции идёт через столицу, что делает крупнейший порт Бейрута важным пунктом для жизни для страны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после мощного взрыва в порту Бейрута, который разрушил и повредил десятки зданий и домов в ливанской столице, без крова остались около 300 тыс. человек.
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