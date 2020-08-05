Москва, , 16:27 — REGNUM Экономическая проблема, с которой столкнется Ливан после взрывов в Бейруте, огромна, считает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Ливан практически полностью зависит от импорта мягкой пшеницы, из которой изготавливается одно из массовых национальных блюд — арабская лепешка, — отметила Лебединская. — Практически весь экспорт идёт через порт Бейрута. Проблема действительно огромна. Главное — повреждено портовое оборудование, и пока нет технической возможности осуществить поставки. Кроме того, сильно пострадали и два судна, находившиеся на разгрузке в порту. Ливан импортирует до 80% потребляемого продовольствия и особенно зависит от импортной мягкой пшеницы, которая необходима для изготовления арабской лепешки».

Как подчеркнула Лебединская, только 16,9% потребляемой пшеницы в Ливане выращивается на месте, а большая часть продукции идёт через столицу, что делает крупнейший порт Бейрута важным пунктом для жизни для страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после мощного взрыва в порту Бейрута, который разрушил и повредил десятки зданий и домов в ливанской столице, без крова остались около 300 тыс. человек.

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