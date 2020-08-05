Богородск, Нижегородская область, , 16:21 — REGNUM Для прекращения загрязнения реки Рязанки кожевенные предприятия, находящиеся в городе Богородске Нижегородской области, должны до марта 2021 года модернизировать свои очистные сооружения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Четыре кожевенных предприятия, промышленные стоки которых загрязняют реку Рязанку, должны представить в правительство графики модернизации очистных сооружений кожевенных предприятий.

«Представленные предприятиями планы — это не повод продолжать сливать ненормативные стоки в реку. Министерству экологии региона совместно с Росприроднадзором поручено вести постоянный мониторинг исполнения планов и фиксировать сбросы в любое время суток. Если нарушения будут продолжаться, предприятиям грозит как административная, так и уголовная ответственность, возможна и приостановка деятельности», — рассказал первый заместитель губернатора Александр Люлин.

В июле этого года региональное министерство экологии совместно с Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой брали пробы воды из колодцев кожевенных предприятий и на очистных сооружениях Богородска. Результаты анализа показали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 11 раз.