Москва, , 16:21 — REGNUM Информация о том, что Минфин РФ предложил сократить расходы на образование и здравоохранение, говорит о том, что его руководство не ждет значимого улучшения экономической ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила экономист Елена Ведута.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Минфин исходит из чего? В чем критерий его деятельности? Он заранее считает, что ситуация в стране будет плохой. Темпы роста станут еще ниже. Соответственно Минфин соберет меньше доходов. И кого урезать? Естественно, не правоохранительные структуры или чиновников. Урезают социальные расходы. То есть у Минфина заранее есть посыл, что наши доходы будут сокращаться. Это очень плохой посыл, — сказала Ведута. — Это говорит о том, что Минфин не доверяет тем цифрам, которые озвучил наш премьер-министр о темпах роста, которые изложены в антикризисном плане правительства. То есть мы видим абсолютную несогласованность действий в рамках правительства Российской Федерации».

Как подчеркнула Ведута, то, что будут урезать расходы на образование и здравоохранение, это очень тревожные сигналы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что сокращение в России расходов на образование и здравоохранение будет ударом по регионам, которые и без того недовольны.

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