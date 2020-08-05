Москва, 5 августа 2020, 16:21 — REGNUM Информация о том, что Минфин РФ предложил сократить расходы на образование и здравоохранение, говорит о том, что его руководство не ждет значимого улучшения экономической ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила экономист Елена Ведута.
Как подчеркнула Ведута, то, что будут урезать расходы на образование и здравоохранение, это очень тревожные сигналы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что сокращение в России расходов на образование и здравоохранение будет ударом по регионам, которые и без того недовольны.
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