Подгорица, , 16:14 — REGNUM С начала 2020 года по 20 июля в Черногории было занято только 3995 сезонных работников, что почти в три раза меньше, чем в предыдущем году.

В 2019 году было зарегистрировано 11 595 сезонных рабочих. Бюро по трудоустройству (ZZZCG) сообщило, что в обычных условиях в сезон в среднем работало чуть более четверти общего числа зарегистрированных безработных в Черногории.

В этом году ситуацию сильно поменяла эпидемия коронавируса, турпоток упал на 90%.

В период с 1 января по 30 июня 2020 года работодатели предоставили в общей сложности 11 998 рабочих мест, из которых более 28% объявлений были связаны с сезонными работами, сообщили в бюро.