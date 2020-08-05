Тбилиси, , 16:02 — REGNUM На улицах городов Грузии уже появились первые иностранные туристы, заявила 5 августа министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, возобновила регулярные рейсы в направлении Мюнхен-Тбилиси авиакомпания Lufthansa, которая привезла в страну немецких туристов. 6 августа в столицу Грузии прибудут пассажиры авиакомпании Air Baltic, а 9 августа начнет выполнение рейсов между Парижем и Тбилиси авиакомпания Air France. Кроме того, чартерные рейсы выполняет авиакомпания Georgian Airways, которая вчера доставила туристов из Франции, а в течение месяца выполнит 16 коммерческих рейсов в разных направлениях.

Сигнахи — главный туристический центр Кахетии. Грузия (сс) George Nikoladze

«Три четверти пассажиров, прибывших в Грузию рейсами из Мюнхена и Парижа, — иностранные граждане. Так что мы уже можем видеть прогуливающихся по улицам зарубежных туристов. Конечно, этими рейсами пользуются и граждане Грузии, но основные пассажиры — иностранные туристы, которые прибывают сюда, потому что Грузия — безопасная страна», — пояснила министр экономики.

Помимо обычных туристов, по ее же информации, заработала и платформа бизнес-визитов. Из разных стран поступило до 2700 заявок на такие визиты. Для прибывающих в Грузию с деловыми целями иностранных бизнесменов, как и для иностранных туристов, прохождение двухнедельного карантина не обязательно. Но бизнес-визитеры будут обязаны в течение своего визита периодически (как сообщалось раньше, раз в три дня) за свой счет проходить ПЦР-тестирование на коронавирус.

«Это обеспечит нашу безопасность, а с другой стороны, позволит не препятствовать бизнес-процессу», — заявила Турнава.

Как известно, с начала августа Грузия открыла границы и международное авиасообщение с теми 5 странами ЕС, которые на тех же условиях открыли свои границы для Грузии. Это Франция, Германия, Латвия, Литва и Эстония.

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