Хабаровск, 5 августа 2020, 16:01 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил закупить к новому учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ региона. На эти цели из резервного фонда краевого бюджета будет выделено 103 миллиона 395 тысяч рублей. Как сообщил врио губернатора, соответствующее решение было принято после консультаций с региональным министерством финансов и министерством образования и науки совместно с краевым управлением Роспотребнадзора.
Как передает пресс-служба правительства Хабаровского края, врио губернатора также подчеркнул, что это полностью закроет потребность образовательных учреждений края в обеззараживающих устройствах, позволит подготовиться к первому сентября и открыть школы для учащихся.