Москва, , 16:01 — REGNUM Цены на нефть 5 августа открывшись умеренным повышением, к середине дня резко пошли вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Факел нефтепромысла (с) ИА Красная Весна

«Так, цена барреля нефти марки Brent сегодня растёт уже на 2,7%, превысив психологически важный уровень в $45 и даже в $46 за баррель, а цена WTI растёт даже на 3%, буквально пролетев локальный максимум в $42 за баррель и приблизившись к $43.

Цены на нефть подогревает ситуация со взрывом в Бейруте, который Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter назвал террористической атакой.

Заявление американского президента впоследствии было опровергнуто Пентагоном, однако похоже, что кто-то в США любой ценой пытается разжечь конфликт на Ближнем Востоке.

На опасениях возникновения нестабильности на Ближнем Востоке, а также на ожиданиях, что теперь Ливан не скоро сможет осуществить проект по добыче нефти на морском шельфе, цены на нефть устремились вверх и обновили максимумы.

Однако не факт, что цена Brent, обновив максимум в $46 за баррель, сможет там задержаться надолго. Сегодня прогноз по цене Brent находится в диапазоне $44−46 за баррель», — полагает эксперт.

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