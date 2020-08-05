Москва, , 15:50 — REGNUM Сокращение в России расходов на образование и здравоохранение будет ударом по регионам, которые и без того недовольны, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что министерство финансов РФ предложило сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования».

«Это классическая логика Минфина — когда не хватает денег, нужно сократить расходы на образование, здравоохранение и так далее. Но не полицию или олигархов. Это классика! — сказал Кагарлцикий. — Но есть и более интересный момент. Учитывая конфликт между центром и регионами, это может быть удар по регионам, которые и без того обижены и озлоблены. Причем даже те, которые были вполне лояльны. Бюджетные сокращения по этим статьям — это сокращения субсидий от федерального бюджета в региональные. При этом требования центра к регионам никто не отменяет. Иными словами, речь идет о том, что они хотят еще раз напрячь региональные бюджеты, которые и так перенапряжены до предела. И зачастую являются дефицитными».

Как пояснил социолог, по его мнению, Минфин «сам того не понимая, совершил политический акт» и «обострил противостояние между федеральным центром и регионами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский назвал пагубным и неправильным сокращение расходов на образование.

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