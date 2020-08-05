Москва, 5 августа 2020, 15:50 — REGNUM Сокращение в России расходов на образование и здравоохранение будет ударом по регионам, которые и без того недовольны, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что министерство финансов РФ предложило сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования».
Как пояснил социолог, по его мнению, Минфин «сам того не понимая, совершил политический акт» и «обострил противостояние между федеральным центром и регионами».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский назвал пагубным и неправильным сокращение расходов на образование.
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