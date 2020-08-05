Бишкек, 5 августа 2020, 15:50 — REGNUM Власти Киргизии намерены использовать обсервацию «Семетей», расположенную на территории бывшей американской военной авиабазы «Ганси» близ киргизской столицы, в качестве больницы для лечения пациентов с острыми инфекционными болезнями. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.
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По словам главы правительства, в этой карантинной зоне уже обустроено 1 300 койко-мест, в том числе 50 — в реанимационном отделении.
Также высокопоставленный чиновник отметил, что на базе обсервации могут быть созданы клинические лаборатории.
«Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием и начнет работать на постоянной основе», — пообещал премьер-министр Киргизии.
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