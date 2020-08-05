Вильнюс, , 15:48 — REGNUM По итогам июля 2020 года реализация новых легковых и легких коммерческих машин в Литве составила 3601 единицу, что на 7,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Регитра».

Стоит отметить, что нынешнее снижение продаж гораздо меньше, чем в апреле, мае или июне. Тем не менее авторынок страны по-прежнему ощущает последствия пандемии нового коронавируса. Так, продажи легковушек в Литве снизились до 3377 ед. (-5%), а машин сегмента LCV — до 224 ед. (-35,3%). Самые низкие продажи в стране были 1 июля, когда было реализовано всего 60 новых машин.

В июле самым продаваемым авто в Литве стал Fiat — 992 проданных автомобиля. На втором месте оказалась Toyota. Дилерам этого бренда удалось реализовать 532 таких автомобиля. Тройку лидеров замыкает Volkswagen (367 ед.).

Напомним, за первые шесть месяцев текущего года в Литве было куплено 22 089 новых легковушек, что на 29,5% меньше, чем год назад.

Читайте также: Обнародован рейтинг самых покупаемых авто в Литве