Москва, 5 августа 2020, 15:23 — REGNUM Чем больше средств власти РФ потратят на развитие образование сейчас, тем больше дивидендов они получат в будущем, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить государственные расходы на образование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что есть надежда, что предложенное Министерством финансов РФ сокращение расходов на образование не коснется российских средних школ.
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