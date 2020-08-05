Москва, , 15:23 — REGNUM Чем больше средств власти РФ потратят на развитие образование сейчас, тем больше дивидендов они получат в будущем, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить государственные расходы на образование.

«Такие разговоры уже идут уже несколько лет. Работники российского образования понимали, что оно в случае экономического кризиса пострадает в первую очередь, — сказал Володарский. — Мы ожидали сокращения расходов. Мы в свое время на ура встречали национальный проект «Образование». Но мы ждали, что его финансирование будет в разы выше. Тем более, российское образование не готово к сокращению финансирования. Это не совсем правильно. Сокращать расходы на образование в период перехода на цифровую экономику — это пагубно и неправильно. Нужно, наоборот, увеличивать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что есть надежда, что предложенное Министерством финансов РФ сокращение расходов на образование не коснется российских средних школ.

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