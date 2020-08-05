Магас, , 15:15 — REGNUM В Ингушетии в первом полугодии 2020 года похищено электроэнергии на 119,5 млн рублей. Общий объем украденного позволил бы обеспечивать электричеством, к примеру, весь Сунженский район в течение полутора месяцев, отметили в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

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При этом именно это район оказался в антилидерах по числу фактов электроворовства и объему похищенного — 43 факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 8,7 млн кВт.ч. А самый крупный факт хищения установлен в столице этого района — городе Сунже. Энерговоры отобрали электроэнергии в обход приборов учета на сумму 26,2 млн рублей.

Как отметили в компании, наибольшая доля похищенного ресурса приходится на крупные строительные и перерабатывающие компании, автозаправочные станции, торговые центры. По словам директора филиала «Ингушэнерго» Адама Цечоева, чтобы сэкономить на платежах за свет, «предприятия с ежемесячными миллионными оборотами берут на вооружение целый перечень ухищрений», в том числе оборудуя скрытую проводку, вмешиваясь в работу приборов учета, используя так называемые набросы на ЛЭП и самовольно подключаясь к сети.

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