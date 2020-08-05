Бишкек, , 15:09 — REGNUM Министр финансов Киргизии Абдыбалы тегин Суеркул на брифинге сегодня, 5 августа, рассказал на что власти республики потратили 2 млрд 569 млн сомов (2 млрд 451 млн рублей) бюджетных денег.

По его словам, больше всего средств, а именно 600,9 млн сомов (573,3 млн рублей) было выделено фонду обязательного медстрахования на покупку средств индивидуальной защиты и на компенсационные выплаты медицинским работникам, занимающимся выявлением и лечением пациентов с коронавирусом.

Еще 566,8 млн сомов (540,8 млн рублей) предоставлено правоохранительным органам на закупку продовольствия, средств индивидуальной защиты и дополнительных выплаты сотрудникам.

Также 488 млн сомов (465,6 млн рублей) выделили министерству здравоохранения на компенсационные выплаты медикам и на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов, реагентов и расходных материалов.

Фонд государственных материальных резервов Киргизии получил 475,6 млн сомов (453,8 млн рублей).

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Еще 208,9 млн сомов (199,3 млн рублей) власти республики направили на пополнение спецсчета, открытого на случай возникновения в стране чрезвычайных ситуаций.

Министерство иностранных дел получило 157,2 млн сомов (150 млн рублей) на приобретение медицинского оборудования, тест-систем для выявления коронавирусных больных и реагенты к ним.

Расходы на мероприятия по обеспечению продовольствием социально незащищенных слоев населения в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации составили 40 млн сомов (38,1 млн рублей).

На покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для полномочных представителей правительства в регионах республики потратили 27,7 млн сомов (26,4 млн рублей), для госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 3,1 млн сомов (2,9 млн рублей) и для министерства транспорта — 1 млн сомов (950 тысяч рублей).