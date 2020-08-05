Москва, 5 августа 2020, 15:02 — REGNUM По всей видимости, в настоящее время можно ставить крест на идее привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он написал 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя информацию о том, что Россия обратилась в Минфин Нидерландов с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заключительный раунд переговоров между Кипром и Россией по совместному соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения пройдет в Москве.
Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Кипра и РФ по налоговому соглашению пройдут в Москве