Москва, , 15:02 — REGNUM По всей видимости, в настоящее время можно ставить крест на идее привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он написал 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя информацию о том, что Россия обратилась в Минфин Нидерландов с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения.

«Похоже, на идее привлечения иностранных (и не только иностранных…) инвестиций поставлен крест. Пополнение бюджета — более приоритетная задача, — написал Хестанов. — По-видимому, ожидается серьезное падение доходов бюджета (не важно, из-за падения цен или усиления санкционного давления). Но уровень цен пока выглядит вполне терпимым, да и спрос хоть и медленно, но восстанавливается. Возможно, основным мотивом все-таки является рост санкционных рисков. В США скоро выборы, и не исключены неприятные сюрпризы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заключительный раунд переговоров между Кипром и Россией по совместному соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения пройдет в Москве.

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