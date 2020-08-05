Амстердам, , 15:01 — REGNUM Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение и поднять ставку налога на дивиденды до 15%. Об этом 5 августа сообщила аудиторско-консалтинговая компания KPMG.

«Нидерланды получили письмо… с предложением пересмотреть Соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщили в KPMG.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. В федеральном ведомстве пояснили, что такие шаги предприняты «для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%».

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