Бишкек, , 14:57 — REGNUM Страны и международные доноры предоставили Киргизии 20 млрд 448 млн сомов (19,5 млрд рублей) на поддержку бюджета, из которых 7 млрд 900 млн сомов (7,5 млрд рублей) зарезервировано на поддержку экономики страны. Об этом на брифинге заявил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

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По словам высокопоставленного чиновника, власти страны уже потратили на поддержку республиканской казны 12 млрд 467 млн сомов (около 11,9 млрд рублей).

Он отметил, что эти деньги направили на выплату пенсий, пособий и зарплат бюджетникам и сотрудникам госорганов, на трансферты местным органам власти, на закупку зерна фондом госрезервов, на приобретение продовольствия и школьных учебников.

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