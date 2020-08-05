Москва, , 14:53 — REGNUM Есть надежда, что предложенное Министерством финансов РФ сокращение расходов на образование не коснется российских средних школ. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 августа заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие образование.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Само по себе это безусловное безобразие. Это очевидно. Но поскольку все программы федерального бюджета до сих направлялись либо на высшее образование, либо на какие-то специальные программы, то непосредственно обычных школ среднего образования это, возможно, не коснется. Потому что региональные школы и региональное образование финансируется регионами, — сказал Луховицкий. — С другой стороны, меня огорчает этот факт. Потому что именно сейчас в Госдуму подан очередной законопроект, предусматривающий как раз федеральные гарантии для заработных плат школьных учителей. Но если министерство финансов так уверенно планирует, то я боюсь, что это может означать, что Минфин будет против этого законопроекта».

Это, как полагает Луховицкий, приведет к тому, что учителя окажутся в том же положении, что и сейчас, и их положение не улучшится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, планы Минфина РФ говорят о том, что министерство, скорее всего, не верит в то, что в ближайшие годы российская экономика сможет основательно оправиться от экономических последствий пандемии коронавируса.