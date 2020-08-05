Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Падение ВВП Грузии по итогам 2020 года, по прогнозу, составит не 4%, а 5%. Об этом глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Согласно обновленному прогнозу, мы думаем, что в 2020 году экономический спад в Грузии составит 5%. Как известно, предыдущий прогноз был 4%», — рассказал журналистам руководитель денежно-кредитного регулятора.

Гвенетадзе объяснил, что пересмотр прогноза в сторону ухудшения связан с тем, что в мире наблюдается большее сокращение экономической активности, чем ранее.

Стоит отметить, что измененный государственный бюджет Грузии на 2020 год, который учитывает экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, был принят в конце июня. Он разработан на основе прогноза, что падение ВВП в этом году в стране составит 4%.

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