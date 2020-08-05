Москва, , 14:28 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» объявил об отзыве на ремонт 445 автомобилей. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Porsche Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), выпущенные с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный дефект может вызвать запах топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Есть также вероятность утечки и возгорания топлива.

На всех моделях, которые попали под отзыв, будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке.

Напомним, 23 июля стало известно об отзыве в России 676 автомобилей Porsche Cayenne (9YA).

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