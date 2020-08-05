Москва, , 14:23 — REGNUM Рынок труда в России продолжает эволюцию и одновременно проходит непростой этап в своем развитии, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя опрос сервиса «Робота.ру» об увольнениях.

«На фоне роста курсов доллара и евро за последние шесть лет рублевый эквивалент заработных плат очень неохотно пересматривался в сторону повышения работодателями.

И главные зачинщики в торможении адекватного роста рублевых зарплат — государственные и муниципальные работодатели.

По сути, владельцы компаний в сегментах малого и среднего бизнеса следуют плохому примеру компаний с государственным участием.

Очень важно отметить, что в течение шести лет после обвала курса рубля бизнесмены сохранили свою маржу — компании на фоне роста доллара с 32 руб. до 70 руб. сохранили прекрасные показатели операционной работы.

Но всё это происходило за счет выгорания на работе робких наемных сотрудников, значительно повысивших эффективность работы компаний и тщетно ожидавших хотя бы какой-то прибавки к окладу.

Только при изменении в сторону роста тарифной сетки в госкомпаниях частный бизнес повернётся лицом к сотрудникам», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главная причина увольнения жителей России с работы — неготовность руководителя повысить зарплату (31%).

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