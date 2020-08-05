Киев, , 14:19 — REGNUM Россия до сих пор так и не предложила конкурентные цены на газ для Украины, заявил глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Заявление украинского чиновника приводит 5 августа Reuters, отмечая, что оно направленно в адрес СМИ по электронной почте.

Коболев отметил, что реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России.

«Если цены и условия будут конкурентоспособными… Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях», — отметил глава «Нафтогаза».

Также он заявил, что Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, «и в Москве это знают».

ИА REGNUM напоминает, что и ранее Коболев заявлял, что теоретически реформа рынка газа по европейским стандартам открытвает возможность закупок газа в России. Однако ряд депутатов и высокопоставленных политиков, в свою очередь, заявили, что компании, которые решатся напрямую закупать газ в России, ожидают серьезные проблемы.