Красноярск, , 14:17 — REGNUM В Красноярском крае пять районов приступили у уборке зерновых. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, в 2020 году уборочная в регионе началась на неделю раньше, чем в прошлом. Причина — тёплая сухая весна и ранний сев.

По состоянию на 5 августа зерновые обмолочены на площади 2 тыс. га. Намолочено 5,7 тыс. тонн зерна, урожайность — 29,8 центнера с га.

Готовность машинно-тракторного парка к уборочным работам по видам техники — от 89% до 94%.

Синоптики дают на август умеренно позитивный прогноз.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания стартовала также в Томской области.

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