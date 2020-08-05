Москва, , 14:15 — REGNUM Государственные расходы на здравоохранение в России надо увеличить как минимум в два раза, считает сопредседатель межрегионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения».

«Надо не сокращать государственные расходы на здравоохранение, а увеличивать, — сказал Коновал. — Как минимум в полтора-два раза. Не секрет, что мы отстаем даже от стран Восточной Европы по расходам на здравоохранение, по доле ВВП. Подобные предложения я рассматриваю как признак того, что государство не собирается улучшать ситуацию с оплатой труда медицинских работников и условиями их работы. Чем это чревато, мы все понимаем. Это чревато эскалацией протестов медицинских работников. В том числе в самых неприятных для общества формах. В виде коллективных увольнений, итальянских забастовок. То, что мы наблюдали на протяжении 2019 года и наблюдали бы и в 2020 году, если бы не экстренная ситуация с коронавирусом».

В связи с этим Коновал обратил внимание на то, что большинство медработников в РФ лишились федеральных стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом.

Напомним, как сообщалось ранее, есть сведения, что Минфин РФ предлагает сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения в 2021 году на 65,7 млрд рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд рублей, в 2023 году — на 115,4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Будут резать по живому» – эксперт о снижении в РФ расходов на образование