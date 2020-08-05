Москва, , 14:09 — REGNUM Действия Минфина России вполне укладываются в логику сокращения расходной части бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение Минфина о сокращении расходов на Госдуму и Совет Федерации.

«Сокращения необходимы в связи с понесенными издержками из-за снижения цен на углеводороды и тратами на поддержку бизнеса и населения в период карантина, вызванного вспышкой каронавируса.

Дефицит бюджета в 2020 году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.

Учитывая, что Минфин России предлагает сократить на 10% бюджетные ассигнования по «незащищенным статьям» и на 5% расходы на реализацию госпрограммы вооружений на ближайшие годы, сокращение расходов на Госдуму и Совет Федерации выглядит вполне логично», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предложил на 1,9 млрд рублей сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации.

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